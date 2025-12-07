Главные новости за 1–7 декабря. Кубань, Крым, Адыгея
Расходы краевого бюджета на 2026 год утверждены депутатами Законодательного собрания Кубани на уровне 552 млрд руб. На соцсферу предусмотрено 382 млрд руб. Средства направят на индексацию социальных выплат с 1 января на 4%, повышение стипендий с сентября, а также увеличение краевой ежемесячной доплаты педагогам школ и детских садов на 5 тыс. руб.
Портовая инфраструктура в Темрюке пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью 5 декабря. По данным регионального оперштаба, порт был атакован беспилотником.
Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству второй иск Генеральной прокуратуры к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество, происхождение которого, по версии прокуроров, не соответствует антикоррупционным требованиям. В числе ответчиков значатся 42 физических лица и две компании — «Агро-Юг» и «Дарстрой-Юг».
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ о признании недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и взыскании их в доход государства.
Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий покинул пост по собственному желанию. Пока неизвестно, кто займет эту должность. Господин Зарицкий до назначения врио министра в июне 2022 года исполнял обязанности главы Горячего Ключа (с марта 2021 года), до этого — был первым заместителем главы города.
АКРА подтвердило рейтинг биржевым облигациям «Магнита» серии БО-005Р-05 — ААА(RU), прогноз по рейтингу – «Стабильный». Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.
Власти Краснодарского края намерены приступить к реализации проекта «Новый Краснодар» в 2026 году. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение подготовить законодательную инициативу, чтобы повысить административную ответственность за расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах.
Вениамин Кондратьева в ходе прямой линии прокомментировал строительство нового храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Он заявил, что объект станет новым духовным центром. По словам главы региона, храм в Юбилейном микрорайоне «нужен и будет построен». Новый храмовый комплекс будет посвящен участникам спецоперации и всему российскому воинству.
ФАС усмотрела в действиях операторов аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как следует из сообщения ведомства, АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» взимали с авиакомпаний дополнительную плату за использование платформы общего доступа при регистрации пассажиров.
Бывшие владельцы группы компаний «Ариант», в которую входил кубанский производитель вина «Кубань-Вино», подали жалобу в Конституционный суд на игнорирование исковой давности по гражданским искам. КС отказался принять жалобу к рассмотрению.
Первомайский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя главы городской администрации Всеволода Нетребы, обвиняемого в мошенничестве, связанном с избирательной кампанией в городскую думу. На первом заседании Нетреба признал вину и заявил о раскаянии.