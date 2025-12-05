Губернатор Кубани поручил повысить ответственность за расклейку рекламы
В ходе прямой линии 5 декабря жители Краснодара пожаловались губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на рекламные объявления на улицах города. Горожане заявили, что листовки на столбах и остановках портят облик краевой столицы.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
Вениамин Кондратьев обсудил этот вопрос с Евгением Наумовым. По словам мэра, чтобы очистить Краснодар от объявлений на столбах, стенах и остановках, проводятся субботники, рейды, специалисты обтягивают столбы сеткой.
Глава края дал поручение подготовить законодательную инициативу, чтобы повысить административную ответственность за расклейку объявлений в неподобающих местах.