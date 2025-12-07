Облигациям «Магнита» присвоен «стабильный» рейтинг ААА(RU)

АКРА подтвердило рейтинг биржевым облигациям «Магнита» серии БО-005Р-05 — ААА(RU), прогноз по рейтингу – «Стабильный». Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. При присвоении кредитного рейтинга АКРА также принимало во внимание сравнение с группой сопоставимых компаний.

«Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО “Магнит”. По причине отсутствия контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне AАА(RU)»,— говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению ПАО «Магнит», 4 декабря эмитент отчитался о выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-004Р-05 за двенадцатый купонный период (с 4 ноября по 4 декабря 2025 года). Общий размер выплаченных доходов составил 236,25 млн руб. (на одну ценную бумагу — 18,90 руб.). Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы, 12,5 млн штук.

Ранее ПАО «Магнит» сообщило о фактическом размещении на Московской бирже бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии БО-005Р-05 на общую сумму 26,65 млн руб. по цене 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ПАО «Магнит» инвестирует 7 млрд руб. в строительство распределительного центра в Ленинском сельском поселении Аксайского района. Объект введут в строй в 2026 году. Он будет возведен по модели build-to-rent, его площадь составит почти 47 тыс. кв. м. Планируется, что центр будет включать мультитемпературные складские помещения, собственное автотранспортное предприятие и топливозаправочную станцию. Мощности рассчитаны на обработку в среднем 800 т продукции и одновременное обслуживание 125 грузовых автомобилей в сутки.

Василий Хитрых