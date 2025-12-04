Расходы бюджета Кубани на 2026 год составят 552 млрд рублей

Расходы краевого бюджета на 2026 год утверждены депутатами Законодательного собрания Кубани на уровне 552 млрд руб. Как следует из принятого финансового документа, в условиях охлаждения экономики региональные власти сделали акцент на поддержке ключевых отраслей и сохранении социальных обязательств.

Социальная сфера вновь стала крупнейшей статьей расходов — на нее предусмотрено 382 млрд руб. Средства направят на индексацию социальных выплат с 1 января на 4%, повышение стипендий с сентября, а также увеличение краевой ежемесячной доплаты педагогам школ и детских садов на 5 тыс. руб. Дополнительное финансирование получат программы по повышению заработной платы работников образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Бюджетом предусмотрены средства на ремонт и оснащение учреждений, а также на закупку льготных лекарств.

На строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов регион направит 93,1 млрд руб. Власти региона заявили, что при формировании бюджета приоритетом стало сохранение устойчивости отраслей и выполнение всех ранее взятых обязательств.

Вячеслав Рыжков