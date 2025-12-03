Генпрокуратура подала второй иск к экс-главе ВС Адыгеи

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству второй иск Генеральной прокуратуры к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество, происхождение которого, по версии прокуроров, не соответствует антикоррупционным требованиям. В числе ответчиков значатся 42 физических лица и две компании — «Агро-Юг» и «Дарстрой-Юг».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо самого Аслана Трахова, фигурируют его супруга Светлана, сын Рустем, ранее возглавлявший Прикубанский райсуд Краснодара, а также дочь Сусана Коблева и ее бывший супруг Каплан Коблев. Претензии предъявлены и к бывшему депутату заксобрания Кубани Аслану Курузову и его дочери Зареме Траховой, супруге Рустема Трахова. В числе ответчиков также оказались Александр Агеев, Алексей Еремышко и Антон Самардак — фигуранты уголовного дела о мошенничестве, в котором проходят Сусана и Каплан Коблевы.

Это уже второе обращение Генпрокуратуры в суд в отношении семьи Траховых по закону о контроле за расходами должностных лиц. Первый иск, первоначально поданный в Октябрьский райсуд Краснодара и затем переданный в Волжский горсуд Волгоградской области, завершился в сентябре 2025 года взысканием имущества на сумму около 13 млрд рублей.