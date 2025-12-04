Бывшие владельцы «Кубань-Вино» не смогли оспорить национализацию в суде

Бывшие владельцы группы компаний «Ариант», в которую входил кубанский производитель вина «Кубань-Вино», подали жалобу в Конституционный суд на игнорирование исковой давности по гражданским искам. КС отказался принять жалобу к рассмотрению. Об этом пишут «Ведомости».

В марте 2024 года Генпрокуратура включила бывших владельцев «Арианта» в число соответчиков по иску о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК).

Как считает надзорное ведомство, три крупных металлургических завода (ЧЭМК, «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецкие ферросплавы») были незаконно приватизированы в 1990-х годах и должны были остаться собственностью государства. Суды признали, что все дивиденды, полученные их владельцами за годы управления (с 2015 по 2023 годы), являются неосновательным обогащением за счет РФ. По версии следствия, на эти выплаты были приобретены 100% долей в винодельческих и агрохозяйствах «Арианта». Активы компании были обращены в доход государства.

Бывшие владельцы «Арианта» обратились в КС в связи с тем, что суды отказывали им в применении срока исковой давности. В жалобе утверждается, что ссылка судов на позицию КС о неприменении давности к коррупционным и подобным делам неправомерна, поскольку в их случае не было доказано, что заявитель скрывал свою деятельность или препятствовал контролю.

Арбитраж объяснил, что формальное применение сроков давности легализовало бы незаконно приобретенное имущество. КС напомнил, что установление фактов, оценка доказательств и проверка правильности применения давности — это компетенция обычных судов, а не Конституционного, который не пересматривает по существу выводы арбитража.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань-Вино» учреждено в ст. Старотитаровская Краснодарского края в 2003 году. Специализируется на производстве вина из винограда. Предприятие находится в управлении ООО «РСХБ-Финанс» с апреля 2024 года. До этого винодельня входила в ГК «Ариант». В 2024 году выручка компании составила 16,5 млрд руб., чистая прибыль — 754 млн руб.

Мария Удовик