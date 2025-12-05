К реализации проекта «Новый Краснодар» планируют приступить в 2026 году

Власти Краснодарского края намерены приступить к реализации проекта «Новый Краснодар» в 2026 году. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани напомнил, что в новый район в северо-восточной части Краснодара планируют перенести административный ресурс края. Это, как считает губернатор, должно помочь в том числе «разделить транспортные потоки» и разгрузить от транспорта историческую часть краевой столицы.

Строительство эстакад губернатор, как и ранее, назвал дорогим и нецелесообразным. Власти рассчитывают, что проблему пробок в Краснодаре поможет решить строительство нового района.

На территории «Нового Краснодара» запланировано 22 школы, 39 детских садов, девять поликлиник, три крытых плавательных бассейна, стадион и три футбольных манежа, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, два крупных парка и несколько учреждений среднего образования. Концепция развития северо-восточной части территории города предполагает строительство более 5 млн кв. м жилых квартир и около 1 млн кв. м офисных и торговых площадей, с прогнозируемой численностью жителей 200 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков