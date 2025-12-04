Бывший вице-мэр Краснодара полностью признал вину в мошенничестве

Первомайский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя главы городской администрации Всеволода Нетребы, обвиняемого в мошенничестве, связанном с избирательной кампанией в городскую думу. На первом заседании Нетреба признал вину и заявил о раскаянии, пишет ТАСС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ходе кампании по выборам депутатов думы восьмого созыва весной 2025 года чиновник предложил кандидату Кириллу Перцеву, возглавлявшему юридический отдел мэрии, содействие в получении депутатского мандата за 4,6 млн руб. Последний обратился в правоохранительные органы. Передача части суммы — 2 млн руб., значительная часть которой представляла собой муляжи — проходила под контролем оперативных служб в кабинете Нетребы. После этого чиновник был задержан.

Перцев в суде подтвердил показания, отметив, что озвученная сумма вызвала у него удивление, однако он не стал уточнять, на что именно планировалось направить деньги. Сам Нетреба пояснил, что рассчитывал на использование средств в рамках предвыборной кампании.

Нетреба занимал пост заместителя главы администрации Краснодара с августа 2024 по апрель 2025 года, курируя блок внутренней политики, общественной безопасности и правопорядка. В апреле в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Вячеслав Рыжков