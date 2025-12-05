Губернатор Кубани: храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара нужен и будет построен

Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева в ходе прямой линии прокомментировал строительство нового храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Он заявил, что объект станет новым духовным центром.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, храм в Юбилейном микрорайоне «нужен и будет построен». Новый храмовый комплекс будет посвящен участникам спецоперации и всему российскому воинству. Тематику учтут в том числе во внутреннем убранстве и подборе икон, сообщили ранее в Екатеринодарской епархии.

Планируется, что высота храма с учетом дополнительной опоры и верха креста составит 70 м — он станет самым высоким среди храмов, посвященных бойцам СВО. Площадь застройки — 3 тыс. 226 кв. м, ширина храма — 36,36 м, длина — 47,90 м.

«Храм, посвященный защитникам отечества, должен быть величественным. Он рассчитан на тысячу человек. Это новый духовный центр. Мы предусмотрели зал на 500 мест непосредственно для встреч с молодежью, духовно-нравственного воспитания»,— заявил губернатор.

Вячеслав Рыжков