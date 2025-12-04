Михаил Зарицкий покинул пост министра курортов Краснодарского края

Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий покинул пост по собственному желанию. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в ведомстве. Пока неизвестно, кто займет эту должность.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Об отставке министра стало известно утром 4 декабря. Точные причины ухода главы ведомства не называются.

Михаил Зарицкий до назначения врио министра в июне 2022 года исполнял обязанности главы Горячего Ключа (с марта 2021 года) после увольнения по собственному желанию Александра Кильганкина. До этого господин Зарицкий был первым заместителем главы города.

Вячеслав Рыжков