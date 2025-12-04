Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Зарицкий покинул пост министра курортов Краснодарского края

Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий покинул пост по собственному желанию. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в ведомстве. Пока неизвестно, кто займет эту должность.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Об отставке министра стало известно утром 4 декабря. Точные причины ухода главы ведомства не называются.

Михаил Зарицкий до назначения врио министра в июне 2022 года исполнял обязанности главы Горячего Ключа (с марта 2021 года) после увольнения по собственному желанию Александра Кильганкина. До этого господин Зарицкий был первым заместителем главы города.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все