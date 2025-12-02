Власти Новороссийска озвучили официальные последствия атак БПЛА

В ночь с 24 на 25 ноября в Новороссийске БПЛА повредили 259 жилых объектов, более 50 квартир пострадали в ходе атаки 14 ноября. Об этом 2 декабря на аппаратном совещании заявил замглавы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Как сообщил Александр Гавриков в ходе совещания, информация о возможной угрозе атаки БПЛА поступила от Новороссийской военно-морской базы в 21:00 24 ноября. Сведения довели до жителей через аккаунт главы города в социальных сетях, через уведомления в приложении МЧС России, радио, телевидение и сайт администрации. На пляжных территориях и набережных произвели эвакуацию людей.

Согласно официальным данным, озвученным на совещании, в результате налета беспилотников 24-25 ноября в Новороссийске пострадали пять человек, повреждены оказались 213 квартир (37 МКД) и 46 частных домовладений. Больше всего пострадали фасады зданий, стеклопакеты, балконы и внутренняя отделка комнат. Рабочие группы установили факт нарушения условий жизнедеятельности у 662 человек, еще 21 человек утратил имущество первой необходимости.

Наибольшее количество квартир пострадали на улице Мурата Ахеджака — 101 квартира. Пять жилых помещений оказались полностью разрушены. Эти квартиры и общедомовое имущество будет ремонтировать УК «Пик-Комфорт». На улице Южной повреждена 21 квартира и кровля дома, за восстановление общего имущества также ответственна УК «Пик-Комфорт». На пр. Дзержинского, 238 установлено 13 поврежденных квартир, одна из которых полностью пострадала. Ремонт будет производить застройщик ОБД «Инвест».

«В администрациях внутригородских районов идет прием подтверждающих документов от граждан, формируются личные дела семей и списки пострадавших»,— подчеркнул Александр Гавриков.

На аппаратном совещании озвучили последствия прошлой атаки украинских БПЛА, которая была осуществлена киевским режимом 14 ноября. На проспекте Ленина, 95 ущерб получила 41 квартира, восстановлением занимается СК «Догма». На ул. Губернского, 41 повреждены 14 квартир, ремонтные работы осуществляет УК «НУК».

В многоквартирных домах, пострадавших от атаки беспилотников 24 сентября, восстановление находится на завершающей стадии. На ул. Шевченко, 55 закончили кровельные и фасадные работы, производится ремонт квартир, на Энгельса и Исаева адресно производится установка окон, остальные ремонтные мероприятия завершены. Пострадавшим, по словам замглавы Гаврикова, предоставили компенсацию ущерба в полном объеме.

В конце доклада Александр Гавриков подчеркнул, что в настоящее время актуальным остается вопрос о пригодности и санитарном состоянии укрытий на территории Новороссийска. Представители администрации проведут совещание с управляющими компаниями по организации доступа в заглубленные помещения при МКД.

«Александр Иванович, это хорошо, что вы проводите встречи, и главы на своем контроле держат. Но вопросы всегда одни. Мы живем в такой время, когда не понимаешь, какой сотовый оператор, какой из мессенджеров работает нормально. Это все сделано ради безопасности, но мы, как администрация, должны думать о жителях. В момент волнения люди реагируют по-разному»,— ответил подчиненному Андрей Кравченко.

София Моисеенко