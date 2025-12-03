Главные новости за 3 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Количество индивидуальных предпринимателей в Краснодарском крае, задекларировавших доход свыше 1 млрд руб., по итогам 2024 года увеличилось на 29% — с 58 до 75 человек.

Жители Краснодарского края получают сообщения от фейковых аккаунтов вице-губернатора региона Александра Руденко.

Крымский курортный город Алушта с 8 декабря переходит на график подачи воды дважды в сутки из-за нехватки запасов в Изобильненском водохранилище.

Экспорт нефти из Казахстана может сократиться на 30–40% после атаки беспилотных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Администрация Новороссийска обратилась к жителям с рекомендательным запретом на использование пиротехники в новогодние дни.

Краснодарский краевой суд установил субсидиарную ответственность Минобороны РФ по делу о компенсации семье одной из погибших при падении бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске в октябре 2022 года.

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которому вменяется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 25 млн руб. от строительной компании из Дагомыса.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ подал в Октябрьский районный суд Краснодара второй иск об изъятии активов, принадлежащих экс-главе Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям.

Министерство финансов Краснодарского края объявило о проведении аукционов на предоставление региону возобновляемых кредитных линий совокупным объемом 23 млрд руб.

Доля южных регионов в экспорте российской пшеницы в текущем сельхозгоду может снизиться до минимальных за всю историю наблюдений 57%.