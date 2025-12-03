Бывшего вице-губернатора Кубани отправили в СИЗО по делу о коррупции

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которому вменяется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 25 млн руб. от строительной компании из Дагомыса. Сам фигурант обвинения не признает. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Процедура привлечения экс-депутата к уголовной ответственности была начата в ноябре: Госдума по представлению генпрокурора Александра Гуцана дала согласие на снятие с господина Вороновского депутатской неприкосновенности и возбуждение дела. Незадолго до ареста он был лишен мандата.

Анатолий Вороновский входил в комитет Госдумы по транспорту и ранее занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края. Следствие продолжает установление всех обстоятельств предполагаемого получения взятки.

Вячеслав Рыжков