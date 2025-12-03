Доля регионов юга РФ в экспорте пшеницы может упасть до минимальных 57%

Доля южных регионов в экспорте российской пшеницы в текущем сельхозгоду может снизиться до минимальных за всю историю наблюдений 57%. Такой прогноз озвучил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции «Свиноводство-2025» в Москве. По его данным, годом ранее юг обеспечивал 69% экспортных поставок.

Сокращение доли региона на рынке аналитики связывают с резким снижением урожайности. На юге, по оценкам ИКАР, собран самый низкий урожай пшеницы с 2016–2017 годов, что ограничило экспортный ресурс до 25 млн тонн. В результате экспортные поставки формируются преимущественно за счет зерна из центральной России, Поволжья, Урала и Западной Сибири, что создает дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру.

Экспортный потенциал России по пшенице ИКАР оценивает в 44 млн тонн, по зерну в целом — в 58 млн тонн. Рылько отметил, что фактические объемы могли бы быть выше, однако значительная часть запасов концентрируется в регионах, удаленных от экспортных портов.

По прогнозу института, валовой сбор зерна в текущем сезоне составит около 139 млн тонн, включая 88,5 млн тонн пшеницы. Аналитики уточняют, что первоначальные оценки ожидали более скромный результат на уровне прошлогоднего сбора, однако ситуация изменилась после корректировок последних месяцев.

Вячеслав Рыжков