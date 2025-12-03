Генпрокуратура подала второй иск к экс-председателю Верховного суда Адыгеи

Первый заместитель Генерального прокурора РФ подал в Октябрьский районный суд Краснодара второй иск об изъятии активов, принадлежащих экс-главе Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям, узнал «Ъ-Кубань». Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.

Всего в деле 44 ответчика, в их числе: сын Аслана Трахова, экс-судья Прикубанского райсуда Краснодара Рустем Трахов, Зарема и Светлана Траховы, Каплан Коблев (по данным «Ъ», бывший муж дочери Аслана Трахова), Сусанна Коблева (дочь Аслана Трахова) и другие.

Третьими лицами в деле указаны региональные подразделения Росимущества и Росреестра, застройщик «Дарстрой-Регион», ООО «Колосс», ООО «Диво», АО «Марьинское» (занимается выращиванием зерновых) и другие.

В сентябре 2025 года «Ъ» писал, что Волжский горсуд Волгоградской области обратил в доход государства активы бывшего председателя ВС Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников (всего 214 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 13 млрд руб.)

Изначально иск был подан Генпрокуратурой РФ в Октябрьский райсуд Краснодара, однако по ходатайству надзорного ведомства Четвертый кассационный суд передал его в Волгоград, поскольку имелись данные о наличии связей семейства Траховых в судебной системе Краснодарского края и Адыгеи.

В казну отошли 100% долей ООО «ТК "Монорама Адыгея"» и ООО «Лаки», на которые было оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд руб. Также были изъяты 118 земельных участков площадью 26 га стоимостью 3,7 млрд руб., 71 коммерческое здание и помещение площадью около 13 тыс. кв. м за 3 млрд руб., 11 жилых зданий и помещений площадью 2,1 тыс. кв. м, оцениваемые в 1,1 млрд руб., а также 14 незавершенных строительством объектов площадью 3,8 тыс. кв. м стоимостью 74 млн руб.

Прокуратура установила, что господин Трахов, с 1998 по 2019 год возглавлявший судебную систему Адыгеи, оформлял на членов своей семьи объекты недвижимости, включая земельные участки и дома, расположенные в Адыгее и Краснодаре. Среди них были объекты, зарегистрированные на его супругу Светлану Трахову, отца жены и сына Рустема Трахова.

Дочь судьи Сусанна Коблева (Трахова), по данным прокуратуры, приобрела 68 объектов недвижимости, общая стоимость которых в кадастре превышает 520 млн руб., среди них: квартиры, дома и земельные участки, расположенные в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. Из этих объектов 27, оцененных в кадастре в 285 млн руб., были проданы. Оставшуюся часть она использовала для открытия салонов красоты, являясь их учредителем.

В судебном процессе Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов признали, что злоупотребляли своим служебным положением для приобретения активов, перечисленных в иске.

По данным источников «Ъ», троих участников процесса о взыскании коррупционного имущества обвиняют в мошенничестве. В рамках уголовного дела фигуранты арестованы.

Наталья Решетняк