Жителей Новороссийска призвали отказаться от запуска фейерверков в Новый год

Администрация Новороссийска обратилась к жителям с рекомендательным запретом на использование пиротехники в новогодние дни. Как сообщили в мэрии, в городе с 29 декабря по 11 января будет действовать особый противопожарный режим, предусматривающий жесткие ограничения на запуск салютов и фейерверков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Пиротехника в этот период допускается только на 19 специально определенных площадках, перечень которых ранее был утвержден постановлением администрации. Использование салютов в помещениях, на территориях пожаро- и взрывоопасных объектов, вблизи линий электропередач, железных дорог, нефтепроводов, а также на объектах культурного наследия будет запрещено. Ограничения также вводятся при неблагоприятных погодных условиях и для лиц, не достигших установленного возраста.

Помимо противопожарных требований, городские власти сослались на текущую обстановку, заявив о нежелательности запуска пиротехники в новогодние дни в связи с проведением СВО.

Вячеслав Рыжков