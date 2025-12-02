Сбер: в Республиках Северного Кавказа спрос на жилье начинает восстанавливаться

В ходе Domclick Digital Forum в Москве Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, рассказал об основных трендах и инновациях на рынке недвижимости. Так, по его словам, отмечается постепенное восстановление объёма выдач, что говорит об адаптации ипотечного рынка к новым условиям. В 2026 году в России прогнозируется увеличение объёма сделок по всем программам ипотечного кредитования на 35% до 5,6 трлн рублей.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

С начала года ставки по рыночным программам снизились на 9 п.п. В октябре сделки по рыночной ипотеке проводятся по ставкам на уровне 20%. Для сравнения: в январе 2025 года средневзвешенные ставки были почти 30% годовых. По данным аналитиков Сбера, на Северном Кавказе за 10 месяцев текущего года число ипотечных выдач достигло почти 10 тысяч, а их объём превысил 23,9 млрд рублей. В октябре в Республиках было совершено 1130 ипотечных седелок, это в два раза больше, чем в январе этого же года.

По словам Алексея Лейпи, драйвером ипотечного рынка остается господдержка: в регионах Северного Кавказа самая востребованная — программа с господдержкой для семей с детьми. Аналитики сообщают, в этом году с января по октябрь число сделок по «Семейной ипотеке» выросло на 70% в сравнении с таким же прошлогодним периодом, а объём выдач достиг 16,3 млрд рублей (это составляет 68% от общей суммы по ипотечным выдачам на Северном Кавказе).

Заур Джазов, Управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка: «Сейчас на Северном Кавказе наблюдается тенденция восстановления объёма выдач по программам ипотечного кредитования благодаря смягчению политики ЦБ. В нашем регионе традиционно сохраняет популярность ипотека с господдержкой для семей с детьми: с января по октябрь в Карачаево-Черкесской Республике было оформлено 440 договоров на общую сумму более 2,1 млрд рублей. В 2024 году «Семейной ипотекой» воспользовались 327 раз. Отмечу, в нашем регионе октябрь 2025 года стал самым пиковым месяцем по спросу на такой вид кредитования, а объём выдач превысил 355 млн рублей — это самый высокий показатель в разрезе последних двух лет. Сбер поддерживает каждого клиента, предлагая выгодные кредитные решения и помогая приобрести жильё мечты».

В Сбере сообщают, что по мере снижения рыночных ставок, растёт спрос на базовые программы ипотечного кредитования. В связи с этим в 2026 году ожидается более чем двукратный рост выдач по рыночным программам.

Алексей Лейпи также подчеркнул, сейчас наблюдается замедление роста цен на недвижимость в России. Так, с начала года по IV квартал 2025 года стоимость кв. м на первичном рынке жилья прибавила 4%, а по вторичному рынку рост составил 6%. При этом в 2025 году рост цен на первичную недвижимость был ниже уровня инфляции.