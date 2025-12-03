За год число крупных налогоплательщиков на Кубани выросло на 29%

Количество индивидуальных предпринимателей в Краснодарском крае, задекларировавших доход свыше 1 млрд руб., по итогам 2024 года увеличилось на 29% — с 58 до 75 человек. Как рассказали «Ъ-Кубань» в региональном управлении ФНС, рост наблюдается и среди физических лиц, не являющихся ИП: 107 граждан задекларировали более 1 млрд руб. доходов, а совокупная сумма их деклараций поднялась на 19%, до 21,6 млрд руб. против 18,2 млрд руб. годом ранее.

Значительный прирост отмечается и по более широкой категории обеспеченных налогоплательщиков. Поступления от граждан с доходом свыше 100 млн руб. выросли на 37%, достигнув 7 млрд руб. против 5,1 млрд руб. в 2023 году. Общие налоговые поступления в бюджетную систему края за девять месяцев 2025 года составили 535,7 млрд руб., из которых 169,9 млрд направлено в федеральный бюджет, 275 млрд — в краевой, а 90,8 млрд — в местные бюджеты. Основной вклад обеспечили Краснодар, Новороссийск, Сочи, Темрюкский район и Анапа. Ключевыми источниками доходов стали торговля (128,4 млрд руб.), транспорт и хранение (77,9 млрд руб.), а также строительство (71 млрд руб.). Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство принесли 22,6 млрд руб. В регионе зарегистрировано более 100 тыс. юридических лиц, 263 тыс. ИП и около 7 млн физических лиц.

Рост числа крупных налогоплательщиков, по оценке кандидата экономических наук, доцента кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирины Рындиной, связан сразу с несколькими экономическими процессами. Она отмечает, что значительную роль сыграло увеличение доходов граждан с 2023 года — в отдельных отраслях прирост составлял 40–50%, что усилило потребительский спрос и, как следствие, выручку компаний. Дополнительным фактором стало выведение доходов из тени и повышение прозрачности бизнеса, а также инфляция, увеличившая стоимость товаров и услуг и тем самым номинально расширившая выручку без роста физических объемов производства. По словам эксперта, именно инфляционные процессы в значительной степени могли привести к росту числа налогоплательщиков, чьи доходы перешагнули пороговые значения, поскольку повышение цен и заработных плат увеличивает налоговую базу даже без расширения бизнеса.

Говоря об отраслевой структуре прироста, Ирина Рындина отмечает, что по данным региональной статистики за 2024 год наибольший вклад внесли строительство, оптовая и розничная торговля, общественное питание и сфера платных услуг населению. При этом сельское хозяйство, промышленность и транспорт демонстрировали снижение. Экономист также допускает наличие структурных изменений в экономике края — связанных в первую очередь с переориентацией экспортной логистики, развитием внутренних производственных площадок, политикой импортозамещения и технологического суверенитета. Массового перехода среднего бизнеса в категорию крупного, по ее словам, пока не наблюдается.

По оценке специалиста, изменения в налоговой политике также заметно отразились на статистике: повышение налога на прибыль сократило ресурсы компаний, снизило инвестиционную активность и стимулировало уход части операций в тень, тогда как налоговые льготы для стратегических отраслей наоборот поддержали повышение их инвестиционной и операционной активности.

Прогнозируя динамику на ближайшие годы, эксперт считает вероятным дальнейший рост числа крупных налогоплательщиков по итогам 2025 года. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от инфляции, монетарной политики и динамики потребительского спроса.

Мария Удовик