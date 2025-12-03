Экспорт нефти из Казахстана может снизиться на 40% после атак на терминал КТК

Экспорт нефти из Казахстана может сократиться на 30–40% после атаки беспилотных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом пишет «Эксперт Юг».

Министерство энергетики Казахстана заявило об активизации плана перенаправления экспортных потоков на альтернативные маршруты для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях. Однако ни один из возможных вариантов не сможет полностью компенсировать прежние объемы прокачки и стать полноценной заменой КТК, считает доцент Высшей школы управления Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. По его словам, Казахстану придется урезать экспортные объемы.

Среди наиболее перспективных вариантов рассматриваются транспортировка по железной дороге через территорию России, нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан, переброска объемов в Китай через нефтепровод Атасу—Алашанькоу с последующей доставкой морем через китайские порты, а также прокачка через российскую трубопроводную систему и нефтепровод «Дружба». При использовании всех вариантов объемы прокачки удастся восстановить лишь на 55–75%, что означает снижение экспорта на 30–40%.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко также прогнозирует сокращение экспортных объемов казахской нефти примерно на 30%. «КТК практически не имеет альтернативы для Казахстана. Полностью перенаправить нефть через альтернативные маршруты, скорее всего, не получится»,— заявил он.

Николай Дудченко предполагает, что в ближайшее время может вырасти загрузка трубопровода «Дружба», через который казахстанская нефть поступает в Германию.

Объекты КТК неоднократно становились целями атак ВСУ. С начала года произошло четыре таких происшествия. Последняя атака была 29 ноября, в результате которой консорциум лишился одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2. По словам представителей консорциума, дальнейшая эксплуатация причала невозможна.

Алина Зорина