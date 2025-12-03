Кубань планирует привлечь 23 млрд рублей для пополнения бюджета

Министерство финансов Краснодарского края объявило о проведении аукционов на предоставление региону возобновляемых кредитных линий совокупным объемом 23 млрд руб. Информация размещена в системе «Интерфакс-Маркер», пишет «Интерфакс». Планируется открыть 23 линии по 1 млрд руб. каждая, при предельной ставке не выше 18,92% годовых.

Привлекаемые средства рассчитаны на срок до одного года и направляются на финансирование дефицита краевого бюджета, а также на исполнение действующих долговых обязательств. Заявки принимаются до 10 декабря, итоги аукционов должны быть подведены на следующий день.

В ноябре регион уже объявлял аналогичные процедуры на 17 млрд руб., однако контракты по ним пока не заключены. Ранее власти края допускали возможность привлечения в коммерческих банках до 30 млрд руб. в 2025 году на фоне ожидаемого сокращения доходов бюджета.

После октябрьской корректировки доходы бюджета Краснодарского края на 2025 год утверждены в размере 510,82 млрд руб., расходы — 576,8 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит 66 млрд руб., или 11,4% от расходной части.

Вячеслав Рыжков