Суд признал ответственность Минобороны по делу о падении Су-34 на дом в Ейске

Краснодарский краевой суд установил субсидиарную ответственность Минобороны РФ по делу о компенсации семье одной из погибших при падении бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске в октябре 2022 года. Об этом пишет «Ъ».

Апелляционная инстанция изменила первоначальное решение по иску родственников погибшей жительницы жилого дома. Ранее суд постановил взыскать компенсацию только с ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». Теперь военное ведомство будет нести ответственность в случае нехватки средств у основного ответчика.

Авиакатастрофа произошла 17 октября 2022 года, когда военный самолет врезался в девятиэтажное здание. Жертвами трагедии стали 16 человек, среди которых была пожилая женщина. Ее родственники подали иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда против владельца самолета и Минобороны.

Ейский городской суд в мае 2024 года частично удовлетворил требования семьи, однако изначально не включил военное ведомство в число ответчиков. Решение дважды пересматривалось в апелляционной и кассационной инстанциях с уменьшением сумм взыскания.

В окончательном решении краевой суд указал, что Минобороны как главный распорядитель бюджетных средств должно отвечать по финансовым обязательствам подведомственных организаций.