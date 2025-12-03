В Алуште введут график подачи воды с 8 декабря из-за дефицита запасов

Крымский курортный город Алушта с 8 декабря переходит на график подачи воды дважды в сутки из-за нехватки запасов в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщило ГУП «Вода Крыма».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Гарантированное водоснабжение будет осуществляться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 по московскому времени. Власти призвали жителей экономно расходовать воду в часы подачи ресурса.

На предприятии предупредили о возможных отклонениях от графика при проведении аварийно-ремонтных работ.

Причиной ограничений стал критический недобор осадков. В ноябре дефицит осадков в речных бассейнах полуострова достиг 98, что привело к снижению уровня воды в большинстве рек, сообщило Крымское управление по гидрометеорологии.

Водные проблемы затронули сельское хозяйство региона. По данным замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма Людмилы Радченко, влажность почвы опустилась до минимума за 30–40 лет. Недостаток апрельских осадков привел к гибели яровых и озимых культур.

Республика полагается на водохранилища и речные источники после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивавший 90 потребностей полуострова в воде.

Анна Гречко