Главные новости за 1 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении четырех беспилотников, пролетавших над Киришским районом. Жертв и разрушений после инцидента нет.

Спустя более 20 лет работы в историческом дворце купцов Елисеевых на Невском проспекте закрылся пятизвездочный отель «Талион». Гостиница считалась символом роскоши, она могла похвастать бассейном на верхнем этаже, собственным казино и интерьерами класса люкс.

Группа Ladoga запустила премиальный бренд водки Shelter 6 для рынка Индии. Реализацией займутся рэпер Адитья Сингх и компания Cartel Bros.

Масштабный технический центр телефонных мошенников ликвидировали в Петербурге и Тольятти. Совместная операция сотрудников полиции и управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти позволила заблокировать до 30 тыс. ежедневных звонков, которые поступали россиянам с территории Украины.

Следственный комитет России получил от правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов материалы об обнаружении останков криптобизнесмена Романа Новака и его супруги. Они были найдены в пустынной местности после указаний фигурантов, арестованных по делу об убийстве.

Валовый объем сделок на рынке производственной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году составил более 90 тыс. кв. м. Это на 31% ниже уровня 2024 года.

В Санкт-Петербурге возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи, предупридили в Смольном. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности.

В отдел полиции для проведения проверочных мероприятий доставили 33 подростка из Петербурга, Ленобласти и Великого Новгорода после дебоша на намывных территориях. Со слов очевидцев, несовершеннолетние шли по улицам, выбегали на проезжую часть и вели себя агрессивно.

Дочерняя компания российского химического гиганта «Еврохим», ООО «Еврохим Северо-Запад-2», направила в Арбитражный суд Москвы очередной иск к итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее российской «дочке» ООО «МТ Руссия». Исковое заявление поступило в суд 24 ноября.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова в хищении 320 млн рублей при реализации оборонного заказа. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил проекты с общим объемом инвестиций в размере 70,7 млрд рублей. Из этой суммы корректировки проектов действующих резидентов обеспечат дополнительно 65,4 млрд рублей капиталовложений.

Публично-правовая «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») подала иск к о взыскании 1,67 млрд рублей с ООО «Геоизол». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.