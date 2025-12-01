Допинвестиции в проекты ОЭЗ «Санкт-Петербург» составят более 70 млрд рублей

Экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил проекты с общим объемом инвестиций в размере 70,7 млрд рублей. Из этой суммы корректировки проектов действующих резидентов обеспечат дополнительно 65,4 млрд рублей капиталовложений. Два новых инвестпроекта в ОЭЗ предусматривают инвестиции в объеме 4,5 млрд рублей, сообщили 1 декабря в пресс-службе Смольного.

Офисное здание на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новоорловская». Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отметили в городской администрации, значительные объемы капиталовложений в свои площадки планируют осуществить лидеры петербургского фармкластера. В частности, компания «Биокад» увеличит размер инвестиций в проект с 45,6 млрд до 86,7 млрд рублей, а «Фармасинтез-Норд» закрепил увеличение объема вложений во все три производственные очереди совокупно с 13,8 млрд до 37 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2025 года объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» в свои производства вырос более чем в трое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,45 млрд рублей.

Также сообщалось, что в следующем году на территории Особой экономической зоны планируется запустить 11 новых технологичных производств.

Андрей Цедрик