Петербуржец получил на Урале пять лет за хищение 320 млн рублей с оборонзаказа

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова в хищении 320 млн рублей при реализации оборонного заказа. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

С марта по май 2020 года петербуржец, используя свои связи в ОПК, создал и возглавил преступную группу. В ее состав вовлекли директора одного из коммерческих предприятий. Фигуранты объединились для хищения денег федерального бюджета, выделенных на реализацию госконтракта. Речь идет о строительстве объекта в Приморском крае.

Соучастники получили аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Денежные средства поступали на счета подконтрольных организаций и третьих лиц. Часть этой суммы направили на создание видимости строительства, выплату зарплат и налогов.

Фигуранту дали пять лет исправительной колонии. Суд также взыскал с Виноградова в доход РФ сумму причиненного ущерба.

