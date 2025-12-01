Объем сделок с производственной недвижимостью в Петербурге снизился на 31% за год

Валовый объем сделок на рынке производственной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году составил более 90 тыс. кв. м, что на 31% ниже уровня 2024 года. Такие данные приводит консалтинговая компания Maris.

По оценке экспертов, совокупное спекулятивное предложение производственных площадей в регионе достигло 2,6 млн кв. м. Около 5% из них — объекты формата light industrial (122 тыс. кв. м). Всего за год на рынок вышло более 90 тыс. кв. м новых индустриальных площадей, что на треть меньше, чем годом ранее. Формат light industrial обеспечил 28% годового прироста — 25 тыс. кв. м.

В стадии строительства находится около 120 тыс. кв. м производственных помещений. На ближайшие три года девелоперы заявили планы ввода свыше 800 тыс. кв. м индустриальных объектов. В 2026 году к вводу заявлены «Софийская-1» (15,7 тыс. кв. м), «Альянс Парк» (10,5 тыс. кв. м), Industrial HUB (8,4 тыс. кв. м) и E-95 (7,4 тыс. кв. м).

Стоимость продажи готовых индустриальных объектов в регионе находится в диапазоне 50–140 тыс. руб. за кв. м с учетом НДС. Для действующих площадок формата light industrial цены достигают 60–160 тыс. руб. за кв. м.

Запрашиваемые ставки аренды спекулятивных производственных помещений варьируются от 300 до 2 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. В черте Петербурга ставки находятся в диапазоне 750–1200 руб. за кв. м, в Ленинградской области — 500–1000 руб. Средние ставки в light industrial — 900–1300 руб. за кв. м.

Объем вакантных производственных площадей в Петербурге и области составляет около 264 тыс. кв. м — 10% предложения. В сегменте light industrial уровень свободных помещений также составляет 10% (13 тыс. кв. м). Вакансия в комплексах класса А — 4%, класса B — 11%, класса C — 10%.

Основной спрос формируют компании, работающие в производстве строительных материалов, машиностроении и пищевой промышленности. На эти отрасли ежегодно приходится до 70% сделок.

Артемий Чулков