Полиция ОАЭ нашла останки петербургского бизнесмена Романа Новака и его жены

Следственный комитет России получил от правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов материалы об обнаружении останков криптобизнесмена Романа Новака и его супруги, сообщает 47news. Они были найдены в пустынной местности после указаний фигурантов, арестованных по делу об убийстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криптобизнесмен Роман Новак и его супруга Анна, убитые в Дубае.

Фото: соцсети Криптобизнесмен Роман Новак и его супруга Анна, убитые в Дубае.

Фото: соцсети

Как отмечает издание, первоначальные сообщения о расчленении и разбросанных возле торговых центров частях тел не подтвердились. По данным арабской полиции, тела были закопаны в мешках, в которые засыпали химикаты. Сейчас останки готовят к отправке в Россию для захоронения.

Следствие полагает, что трое жителей Петербурга — бывший сотрудник уголовного розыска и двое участников СВО — прибыли в ОАЭ, арендовали коттедж, в который вывезли Романа Новака и его супругу. Там у них вымогали коды доступа к криптовалютным активам, а после отказа убили.

Двое фигурантов признали свою причастность и указали примерный район захоронения. Организатор предполагаемой группы, петербуржец Константин Шахт вину отрицает и, по оценке оперативных служб, может скрывать истинного заказчика преступления.

Ранее Октябрьский райсуд Петербурга арестовал Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, обвиняемых в убийстве двух человек в составе организованной группы по п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В общей сложности по делу о преступлении, предположительно произошедшем в городе Хатта, задержали семь человек.

Артемий Чулков