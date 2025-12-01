Четыре беспилотника уничтожили в небе над Ленобластью утром 1 декабря

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении четырех беспилотников, пролетавших над Киришским районом. Об угрозе БПЛА он сообщил 1 декабря в 4:21.

В связи с опасностью скорость мобильного интернета в Ленобласти и Петербурге была понижена, ограничения в аэропорту Пулково на прием и выпуск самолетов не вводились. Жертв и разрушений после инцидента нет.

Отметим, что атака беспилотников затронула Чувашию, Мордовию, Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ставрополье, Ульяновскую и Пензенскую области. Свою работу приостановили аэропорты Краснодара, Волгограда и Тамбова.

Андрей Маркелов