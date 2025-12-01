Знаменитая гостиница «Талион» на Невском проспекте закрылась спустя 20 лет работы

Спустя более 20 лет работы в историческом дворце купцов Елисеевых на Невском проспекте закрылся пятизвездочный отель «Талион», сообщает «Деловой Петербург». Гостиница считалась символом роскоши, она могла похвастать бассейном на верхнем этаже, собственным казино и интерьерами класса люкс. Ее владельцы подчеркивали, что это единственный отель, расположенный в историческом дворце XVIII века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Причиной закрытия «Талиона» стали финансовые проблемы. Колоссальные инвестиции в создание отеля (по оценкам экспертов, не менее $500 млн, — Ъ) привели к банкротству его основного владельца Александра Ебралидзе. Гостиницу много лет пытались продать на торгах, в сентябре 2024 года ее за 4,4 млрд рублей приобрели структуры, связанные с сетью бизнес-центров «Сенатор».

Эксперты полагают, что уход «Талиона» не окажет значительного влияния на других игроков, так как его аудитория уже давно распределилась между другими флагманскими отелями в центре города. Будущее исторического здания теперь связано с деловой сферой: участники рынка ожидают, что новый собственник перепрофилирует комплекс в премиальный бизнес-центр, однако в «Сенаторе» планы пока не комментируют.

Андрей Маркелов