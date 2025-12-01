Сотрудники полиции и ФСБ ликвидировали центр телефонных мошенников в Петербурге

Масштабный технический центр телефонных мошенников ликвидировали в Петербурге и Тольятти. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Совместная операция сотрудников полиции и управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти позволила заблокировать до 30 тыс. ежедневных звонков, которые поступали россиянам с территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из организаторов крупного call-центра мошенников в Петербурге

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В результате были задержаны двое подозреваемых из Петербурга и Самарской области. По данным следствия, задержанные создали на севере и юге России стационарный хаб, который обеспечивал бесперебойную связь для зарубежных преступников. Технический центр позволял осуществлять массовые автоматические звонки и поддерживать работу сотен SIM-карт, используемых для хищения денег.

За эту деятельность организаторы еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте. В ходе обысков изъято 18 GSM-шлюзов, более 700 SIM-карт и компьютерная техника. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и создании вредоносных средств. Подозреваемых проверяют на причастность к 24 эпизодам преступлений в разных регионах страны.

Андрей Маркелов