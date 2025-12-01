«Еврохим» подал новый иск к итальянской Tecnimont на фоне спора о стройке завода

Дочерняя компания российского химического гиганта «Еврохим», ООО «Еврохим Северо-Запад-2», направила в Арбитражный суд Москвы очередной иск к итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее российской «дочке» ООО «МТ Руссия», сообщает Прайм. Исковое заявление поступило в суд 24 ноября, его предмет и сумма требований пока не разглашаются.

Этот иск стал очередным эпизодом масштабного конфликта вокруг проекта строительства завода по производству аммиака и карбамида в Ленобласти. Буквально накануне, 27 ноября, тот же суд частично удовлетворил предыдущее требование «Еврохим Северо-Запад-2», взыскав с Tecnimont и «МТ Руссия» солидарно более 171 млрд рублей. Основная часть этой суммы — 159,2 млрд рублей — была взыскана как убытки, возникшие, по утверждению истца, из-за неисполнения подрядчиками своих обязательств по договорам от 1 июня 2020 года.

Спор имеет и международное измерение. Еще до обращения в российский суд Tecnimont инициировала разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже, требуя признать свои действия правомерными и взыскать с заказчика неоплаченные суммы. «Еврохим Северо-Запад-2» подал там же встречный иск на сумму около 1,8 млрд евро.

Параллельно российская компания пытается через суд в Петербурге запретить ответчикам вести зарубежные процессы и подала иск на 203 млрд рублей к материнской группе Maire S.p.A., контролирующей Tecnimont.

Андрей Маркелов