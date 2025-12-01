Петербургский производитель алкоголя Ladoga запустил бренд водки для рынка Индии

Группа Ladoga запустила премиальный бренд водки Shelter 6 для рынка Индии. Реализацией займутся рэпер Адитья Сингх и компания Cartel Bros, сообщили «Ъ» в петербургском холдинге.

Индийские дистрибьюторы инвестировали в проект около 5 млн долларов США и рассчитывают выручить 7 млрд рупий (78,3 млн долларов США) за три года совместной работы, продав 3,5 млн бутылок. Стоимость 0,75 л напитка в рознице составляет около 2 тыс. рупий (1,75 тыс. руб.). Сейчас Shelter 6 продается в штатах Махараштра и Гоа, с начала 2026 года дистрибуцию планируют расширить на всю страну.

Директор по экспорту Ladoga Руслан Григорьев отметил, что белые спирты (водка, джин и другой прозрачный алкоголь) — одна из самых быстрорастущих категорий на рынке Индии и оценил ее оборот в 260–370 млрд рупий (2,91–4,14 млрд долларов США). За десять лет, по его мнению, показатель может вырасти до 600 млрд рупий (6,71 млрд долларов США).

Артемий Чулков