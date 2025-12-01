Петербуржцев предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета
В Санкт-Петербурге возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Об этом жителей города 1 декабря предупредили в комитете по информатизации и связи.
В Смольном отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности. Петербуржцам принесли извинения за возможные неудобства.
Этим утром жители Северной столицы вновь пожаловались на работу мобильного интернета. За сутки сервисы зафиксировали около 2000 претензий.