ППК «ВСК» хочет взыскать с «Геоизола» 1,67 млрд рублей

Публично-правовая «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») подала иск к о взыскании 1,67 млрд рублей с ООО «Геоизол». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Сейчас против компаний группы «Геоизол», выступавшей крупным подрядчиком по госконтрактам, открыто несколько арбитражных дел. Общая сумма требований по ним, согласно некоторым данным, может превышать 14 млрд рублей.

В ноябре Т-Банк подал два иска по 1,1 млрд рублей к ООО «УМ Геоизол» и ООО «Хрустальная 11», входящим в группу «Геоизол». За месяц до этого похожая сумма фигурировала в иске о банкротстве входящего в ГК «Геоизол» Пушкинского машиностроительного завода, с которого также хочет взыскать 19 млн рублей проектно-конструкторское бюро «Петробалт».

В сентябре комиссия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга заявила, что «Геоизол» не сможет в срок достроить электробусный парк в производственной зоне «Ржевка» по контракту на 11,4 млрд рублей из-за несоблюдения графика.

В том же месяце в суд поступил очередной иск о банкротстве ООО «Геоизол», инициированный калининградским УФНС из-за контракта на строительство Нахимовского училища, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Участвовать в производстве намерены еще несколько компаний и государственных ведомств, в том числе калининградское ООО «Бизнес Групп» и петербургская прокуратура.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «"Геоизол" споткнулся о Нахимовское училище».

Артемий Чулков