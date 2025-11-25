Обсуждение мирного плана США по Украине. Хронология

Что известно о подготовке мирного плана США по украинскому урегулированию и его изменениях — в материале «Ъ».

Разработка плана США и первая реакция

22 октября

Как сообщили Axios несколько американских и украинских источников, во время полета в Майами спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер разговаривали о разработке мирного плана по Украине.

25 и 26 октября

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали свои предложения с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, прибывшим в США. В результате был подготовлен план из 28 пунктов, вскоре одобренный Дональдом Трампом.

Кирилл Дмитриев говорил, что мирный план основывался на принципах, утвержденных Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на встрече в Анкоридже в августе.

Начало ноября

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили мирный план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами. Некоторые замечания последнего были внесены в итоговый план. На одной из таких встреч они позвонили Владимиру Зеленскому, чтобы зачитать отдельные пункты плана.

18 ноября

Axios опубликовал пункты плана, затем подобные публикации появились у других СМИ.

19 ноября

Стив Уиткофф должен был обсудить готовое предложение с Владимиром Зеленским в Турции, но встреча была отменена. Американская сторона посчитала, что Украина не готова к реализации плана.

В итоге в этот день Владимиру Зеленскому план представил прибывший в Киев министр армии США Дэн Дрисколл. Привлечь его к переговорам предложил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Владимир Зеленский и Дэн Дрисколл договорились подписать мирное соглашение «в сжатые сроки», писал Axios.

Как писала Financial Times, США рассчитывали, что Украина подпишет план до Дня благодарения 27 ноября, а затем документ передадут России, чтобы «завершить процесс к началу декабря».

21 ноября

Владимир Путин на совещании Совета безопасности заявил, что Россия получила текст плана США, который, по его словам, стал модернизированной версией инициатив с саммита на Аляске. Президент допустил, что американское предложение может стать основой будущего мирного соглашения с Украиной.

Переговоры США с Украиной и Европой

23 ноября

Reuters опубликовало альтернативный мирный план стран Европы, которые оказались недовольны идеей США и давлением на Украину.

28 пунктов плана ЕС Читать далее В Женеве состоялась встреча представителей США, Украины и Европы по американскому предложению о мире. По итогам консультаций была разработана новая версия мирного плана : его сократили до 19 пунктов.

: его сократили до 19 пунктов. Как сообщили западные СМИ, в новой версии исключили пункты о признании Донецка и Луганска российскими; об ограничении численности вооруженных сил Украины до 600 тыс. человек; об использовании замороженных российских активов для инвестирования в Украину; об амнистии участников конфликта. Эти спорные вопросы планируется обсудить на дальнейших переговорах.

В итоге Украина поддержала «рамки» предложения США.

В Женеве к переговорам по текущему мирному плану впервые присоединился госсекретарь США Марко Рубио. Источники Politico заявили, что с его подключением к процессу позиция США стала более гибкой, а темп обсуждений замедлился.

Переговоры США и России

25 ноября

Кремль сообщил, что не видел последнюю версию мирного плана.

Источники Bloomberg рассказали, что российские чиновники назвали новое предложение «провальным».

Как сообщили СМИ, 25 ноября Дэн Дрисколл прибыл в Абу-Даби, чтобы обсудить обновленную версию мирного плана с представителям России . Переговоры «идут хорошо», заявил его пресс-секретарь позднее.

. Переговоры «идут хорошо», заявил его пресс-секретарь позднее. Источник Axios заявил, что российские представители в Абу-Даби проводят прямые переговоры и с украинской делегацией , которую возглавляет руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

, которую возглавляет руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль следит за сообщениями по этому вопросу. Факт встречи с американской стороной он не подтвердил, но и не опроверг.

