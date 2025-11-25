Песков: Россия получила «набросок» плана США по Украине

Россия получила проект плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и Кремль считают документ хорошей основой для дальнейших переговоров.

«Действительно, это набросок американской стороны ... Но он верстался, в том числе, основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже»,— сказал господин Песков. Он отметил, что Россия не получала обновленную версию документа, который, по сообщениям СМИ, сократили с 28 пунктов до 19. Господин Песков сказал, что «в какой-то момент» Россия и США обсудят все вопросы на официальной встрече.

Изначально попавший в прессу план Дональда Трампа сократился до 19 пунктов после переговоров представителей ЕС, Украины и США в Женеве 23 ноября. Агентство Bloomberg сообщало, что из него убрали пункт об использовании замороженных российских активов. По данным источников Politico, из плана исключили передачу России территорий. По информации ABC - исключили пункты о численности ВСУ и амнистии.