Axios: Уиткофф и Кушнер по телефону зачитывали Зеленскому пункты мирного плана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер изначально обсуждали мирный план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами. Как пишет Axios со ссылкой на источник, на одной из встреч они позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы зачитать некоторые пункты американского предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Marco Bello / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Marco Bello / Reuters

По данным Axios, позвонить Владимиру Зеленскому предложил Рустем Умеров. «Они разговаривали и пытались зачитать президенту пункты плана, но сделать это по телефону нереально»,— сказал неназванный украинский чиновник.

Лично с Владимиром Зеленским этот план планировалось обсудить на встрече в Турции на прошлой неделе, однако Стив Уиткофф отменил визит, потому что «украинцы отказались от участия в реализации этого плана». Источник Axios пояснил: команда украинского президента изначально посчитала, что господа Уиткофф и Кушнер предложили черновые идеи мирного плана, а американская сторона воспринимала это как официальное предложение.

Затем задачу представить план Владимиру Зеленскому поручили министру армии США Дэниелю Дрисколлу. По словам американского источника Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил подключить господина Дрисколла к работе над урегулированием. The Guardian писала, что министр назначен новым спецпредставителем США по Украине вместо Кита Келлога. Как писали СМИ, план США предполагает в том числе заключение соглашения о ненападении, «надежные гарантии безопасности Украины», а также ограничение укранских ВС на 600 тыс. человек.

Лусине Баласян