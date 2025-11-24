Axios: Уиткофф и Кушнер по телефону зачитывали Зеленскому пункты мирного плана
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер изначально обсуждали мирный план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами. Как пишет Axios со ссылкой на источник, на одной из встреч они позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы зачитать некоторые пункты американского предложения.
Стив Уиткофф
Фото: Marco Bello / Reuters
По данным Axios, позвонить Владимиру Зеленскому предложил Рустем Умеров. «Они разговаривали и пытались зачитать президенту пункты плана, но сделать это по телефону нереально»,— сказал неназванный украинский чиновник.
Лично с Владимиром Зеленским этот план планировалось обсудить на встрече в Турции на прошлой неделе, однако Стив Уиткофф отменил визит, потому что «украинцы отказались от участия в реализации этого плана». Источник Axios пояснил: команда украинского президента изначально посчитала, что господа Уиткофф и Кушнер предложили черновые идеи мирного плана, а американская сторона воспринимала это как официальное предложение.
Затем задачу представить план Владимиру Зеленскому поручили министру армии США Дэниелю Дрисколлу. По словам американского источника Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил подключить господина Дрисколла к работе над урегулированием. The Guardian писала, что министр назначен новым спецпредставителем США по Украине вместо Кита Келлога. Как писали СМИ, план США предполагает в том числе заключение соглашения о ненападении, «надежные гарантии безопасности Украины», а также ограничение укранских ВС на 600 тыс. человек.