Пресс-секретарь Дрисколла заявил, что переговоры США и России «идут хорошо»

Пресс-секретарь министра Армии США Дэна Дрисколла подтвердил информацию о контактах с российской делегацией по мирному урегулированию на Украине. Его слова приводит ABC News. Он заявил, переговоры США и России «идут хорошо».

«Поздно вечером в понедельник и во вторник Дрисколл и команда вели переговоры с российской делегацией для достижения прочного мира на Украине,— цитирует ABC News Джеффри Толберта. — Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм».

По словам официального представителя, министр армии США тесно взаимодействует с Белым домом и межведомственными органами США по ходу этих переговоров.

Газета Financial Times (FT) и канал CBS сообщали о контактах министра армии США Дэна Дрисколла с российской делегацией. По их данным, на вторник запланировано продолжение переговоров, начало которым было положено вечером 24 ноября в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о встрече утром 25 ноября, заявил, что пока «никаких новаций нет» и российским властям сообщить нечего.

По данным FT, сегодня господин Дрисколл также должен провести встречу с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

На прошлой неделе Дэн Дрисколл, которого, по данным СМИ, уже назначили новым спецпредставителем президента США по Украине, приезжал в Киев. Также он встречался с европейскими чиновниками, которые позднее в комментариях для прессы назвали переговоры «тошнотворными». ABC передавал, что после переговоров с украинской делегацией в Женеве США планировали провести отдельную встречу с российской стороной.

Об интригах вокруг мирного плана Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Трудно в один момент всех помирить».

Анастасия Домбицкая