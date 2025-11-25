Bloomberg: представители РФ назвали провальной новую версию плана США по Украине
Российские чиновники посчитали провальным пересмотренный мирный план США по Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, план сократили с 28 до 19 пунктов, исключив из него в том числе вопрос о признании Донецка и Луганска российскими.
Как сообщали источники Politico, из плана убрали «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины». Наиболее спорные пункты планируется обсудить в дальнейшем на уровне лидеров.
План администрации Дональда Трампа сократили после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что российские власти не видели обновленную версию плана. По данным СМИ, сегодня в Абу-Даби министр армии США Дэн Дрисколл встретится с российскими представителями для обсуждения этого вопроса. Кремль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.
