FT: число пунктов в «мирном плане» Трампа сократилось с 28 до 19

В ходе переговоров представителей США и Украины в Женеве 23 ноября стороны договорились о сокращении числа пунктов мирного соглашения с 28 до 19. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Они не сообщают, какие именно пункты были убраны из плана.

Фото: Михаил Палинчак, Коммерсантъ

На прошлой неделе стало известно о подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа «плане по урегулированию украинско-российского конфликта». 23 ноября в Женеве прошли обсуждения этого плана представителями США и Украины. После них госсекретарь США Марко Рубио заявил, что был достигнут «огромный прогресс» и что стороны разработали «уточненный мирный план». Подробности также не сообщались.

Яна Рождественская