Песков прокомментировал сообщения о встрече делегаций России и США в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о встрече российских и американских переговорщиков в ОАЭ. Financial Times и CBS со ссылкой на источники писали, что министр армии США Дэн Дрисколл вчера в Абу-Даби встречался с представителями делегации РФ и что на вторник запланировано продолжение переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков заявил журналистам, что Кремль следит за сообщениями о встрече представителей РФ и США в Абу-Даби. Он добавил, что пока «никаких новаций нет» и российским властям сообщить нечего.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована достичь своих целей именно дипломатическими средствами и остается открытой к переговорам по Украине.