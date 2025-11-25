Politico: США в ОАЭ представят России урезанный план по Украине из 19 пунктов

На встрече российской и американской делегаций 25 ноября в Абу-Даби министр армии США Дэн Дрисколл представит новый план мирного урегулирования на Украине. Речь идет о документе из 19 пунктов, согласованном с представителями ЕС в Женеве в выходные, пишет Politico со ссылкой на источники.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Дэн Дрисколл

СМИ писали, что изначально план президента США Дональда Трампа состоял из 28 пунктов, но страны ЕС предложили корректировки некоторых положений. Днем ранее Bloomberg сообщал, что в новой версии нет положения об использовании замороженных российских активов.

Сегодня Financial Times и CBS сообщили о переговорах России и США в ОАЭ. По данным FT, господин Дрисколл также будет встречаться с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В Кремле сообщения о проведении переговоров не подтвердили, но и не опровергли.

