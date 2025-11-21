Путин: у Москвы есть текст плана США по Украине
Москва получила текст плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, американская сторона напрямую с Россией мирную инициативу не обсуждает, так как Киев против этого.
«Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против,— сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза (цитата по сайту Кремля).— Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».
Владимир Путин отметил, что предложение США может быть положено в основу окончательного мирного соглашения. План из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине был модернизирован после саммита России и США на Аляске, добавил он.
