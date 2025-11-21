FT: США ожидают подписания «мирного плана Трампа» до Дня благодарения 27 ноября

Власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план Трампа» до Дня Благодарения 27 ноября, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. После этого, по их словам, мирное соглашение передадут Москве, чтобы «завершить процесс к началу декабря».

Несколько чиновников в офисе президента Украины сказали, что некоторые пункты «нового плана Трампа» остаются четкими красными линиями для Киева. Из-за этого соблюдение сроков подписания соглашения «представляется маловероятным».

Собеседники FT также заявили, что на Украину оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия мирного плана. Один из чиновников сравнил подход Вашингтона с давлением, которое предпринималось при подписании соглашения о правах на добычу полезных ископаемых весной 2025 года.

О разработке нового плана урегулирования конфликта писали СМИ. 20 ноября Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал варианты завершения боевых действий с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Позднее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых перечислены условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине.