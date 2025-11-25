Axios: делегации России и Украины ведут прямые переговоры в Абу-Даби

Российские представители в Абу-Даби проводят прямые переговоры с украинской делегацией, которую возглавляет руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщил источник Axios. Там же сегодня проходит встреча России с делегацией США для обсуждения американского мирного плана.

Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Источник Axios рассказал, что «руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме». По словам собеседника издания, приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла стал «неожиданностью для обеих сторон и изменил их планы».

Пресс-секретарь Дэна Дрисколла Джефф Толберт сообщал, что переговоры США с российской делегацией в Абу-Даби «идут хорошо», Вашингтон «сохраняет оптимизм». Американская делегация также проводит переговоры и с украинской стороной, уточнил источник Axios. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль следит за новостями из Абу-Даби, но других комментариев не дал.

Лусине Баласян