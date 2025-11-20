Axios: Зеленский договорился с США подписать план по Украине «в сжатые сроки»

Президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэниел Дрисколл договорились о подписании мирного плана «в сжатые сроки». Об этом порталу Axios сообщил неназванный американский чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Несколько высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Дэна Дрисколла, сегодня посетили Киев. Как сообщил Axios один из источников, американские представители отправились в Киев, чтобы среди прочего придать новый импульс мирным переговорам.

По данным ряда источников, новое предложение США по Украине было передано Киеву на этой неделе спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который встретился на днях с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован. По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине план не катит».

Анастасия Домбицкая