Главные новости за неделю 17–23 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Консорциум G+S+M под руководством московской компании АО «Горпроект» разработает мастер-планы двух научно-технологических районов в Сириусе, они займут площадь около 43 га.

В Краснодаре открыли половину Тургеневского моста после ремонта. Работы на участке велись с апреля по ноябрь, реконструкция переходит на вторую часть сооружения.

Круизный лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после запрета на швартовку в Стамбуле. На борту лайнера находились более 1 тыс. человек.

Медианная заработная плата водителей на Кубани достигла 159,4 тыс. руб. В Краснодаре она составила 94 тыс. руб. Эксперты отмечают, что в регионе наблюдается высокий конкурс за рабочие места.

Группа компаний «Дело» собирается запустить регулярные морские контейнерные перевозки между Новороссийском и индийским портом Мормугао. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

На побережье Черного моря очистили более 2,1 тыс. км территорий после крушения танкеров «Волгонефть».

В Адыгее провели капитальный ремонт дамбы на левом берегу реки Лаба. До реконструкции состояние дамбы грозило затоплением семи населенным пунктам на территории республики.

Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги и помощника. Обвинительное заключение утверждено, все материалы дела переданы для принятия процессуального решения.

Депутаты ЗСК Краснодарского края приняли в первом чтении бюджет региона на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. Объем доходов краевого бюджета в 2026 году составит 544,5 млрд руб., объем расходов — 547 млрд руб.

С февраля в Крыму могут наблюдаться задержки в открытии продажи железнодорожных билетов и корректировки графиков движения поездов. Изменения прогнозируются в связи с продолжительными регламентными работами на железнодорожной инфраструктуре.

Рост стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости в Краснодаре составит 15–20%. Это касается как продажи площадей, так и их аренды, сообщила руководитель департамента коммерческой недвижимости компании «Аякс» Надежда Звягина.