Половину Тургеневского моста в Краснодаре открыли после ремонта

Отремонтированную половину Тургеневского моста в Краснодаре открыли для движения транспорта в обоих направлениях. Работы на этом участке продолжались с апреля по ноябрь, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

За время ремонта строители полностью демонтировали и заменили 75 балок, обновили опоры и проезжую часть. Также на мосту установили новое освещение.

Сейчас реконструкция переходит на вторую половину сооружения. Движение транспорта организовано по уже отремонтированной части моста.

Алина Зорина

