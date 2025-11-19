Эксперт: цена на коммерческую недвижимость в Краснодаре вырастет на 15–20%

В ближайшей перспективе рост стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости в Краснодаре составит 15–20%. Это касается как продажи площадей, так и их аренды, рассказала «Ъ-Кубань» руководитель департамента коммерческой недвижимости компании «Аякс» Надежда Звягина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Снижения спроса не будет, он в течение одного-двух лет вернется на свой привычный высокий уровень, пропорционально снижению ключевой ставки ЦБ»,— говорит аналитик.

Сегодня, по словам госпожи Звягиной, ставка аренды фасадных помещений в Краснодаре составляет от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. за кв. м в месяц. Ставка продажи — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. за кв. м. Ставка аренды дворовых помещений варьируется от 800 до 1,5 тыс. руб. за кв. м, продажи — от 170 тыс. до 250 тыс. руб. за кв. м.

«Главный тренд на рынке коммерческой недвижимости Краснодара — устойчивый спрос на небольшие локальные форматы, помещения в новых ЖК, с максимально свободной планировкой и площадью от 50 до 100 кв. м. Спрос на коммерческие объекты есть всегда, происходят только изменения в структуре этого спроса. Сейчас мы наблюдаем, что потребитель просит более короткие сроки окупаемости таких объектов, сравнивая недвижимость с банковскими продуктами»,— рассказывает Надежда Звягина.

Она также отмечает, что застройщики, вводя в эксплуатацию новые жилые комплексы с обилием коммерческих помещений на первых этажах домов, создают, как правило, профицит данного формата недвижимости, что, в свою очередь, приводит к снижению стоимости квадратного метра как при продаже, так и при аренде.

Василий Хитрых