Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГК «Дело» планирует запустить контейнерные перевозки из Новороссийска в Индию

Группа компаний «Дело» планирует организовать морское сообщение между портом Новороссийска и индийским портом Мормугао. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева.

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

Индийский порт Мормугао перерабатывает 20 млн т грузов ежегодно и имеет необходимое оборудование для осуществления различных контейнерных перевозок. Как сообщил Сергей Шишкарев, морское сообщение планируется организовать именно между этими двумя портами, так как между Новороссийском и Индией наблюдается кратчайшее расстояние по Черному морю.

«Может быть, сначала с заходом в Мумбаи, а потом напрямую в Новороссийск»,— подчеркнул председатель совета директоров ГК «Дело».

София Моисеенко

Новости компаний Все